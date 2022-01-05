قالت هيئـــة شـــؤون الأســرى والمحررين الفلسطينيين إن الأسير هشام أبو هواش حقق انتصارا بعد 141 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال محامو الأسير أبوهواش إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي توصلت مساء أمس لتفاهم مع القوى الفلسطينية يقضي بإطلاق سراح أبو هواش مقابل إنهائه الإضراب عن الطعام ووقف الإضراب الذي شهدته بلدات وقرى في الضفة الغربية تضامنا معه ومع بقية الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.

وأوضحــت مصــادر فلسطينية مطلعة أن النيابة العسكرية الإسرائيلية وافقت على الإفراج عن أبو هواش وإنهاء اعتقاله يوم 26 فبراير المقبل، وبناء عليه أعلنت هيئة شؤون الأسرى أن أبوهواش علق إضرابه عن الطعام.

وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، فقد كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، مما جعله على حافة الموت.

وكان مئات الفلسطينيين اعتصموا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة امس للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى الإداريين داخل سجون إسرائيل، لاسيما المضربين منهم عن الطعام.

وجرى الاعتصام المركزي قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة، حيث رفع المشاركون صورا للأسرى الإداريين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم جميعا.

وردد المعتصمون هتافات منددة بسياسة الاعتقال الإداري وأخرى تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين خاصة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ142 على التوالي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الإضراب الشامل عم بلدة دورا جنوب الخليل التي ينحدر منها الأسير أبو هواش تضامنا معه.

وأغلقت المحلات التجارية في البلدة أبوابها، فيما أعلنت نقابة العاملين في «دورا» عن تعليق الدوام لجميع الموظفين باستثناء الطواقم الميدانية التي لديها أعمال طارئة.

وفي السياق ذاته، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور أبو هواش الذي يرقد في مستشفى (أساف هاروفيه) الإسرائيلي منذ عدة أيام وقد خسر الكثير من وزنه وأصبح لا يقوى على الحركة والكلام.

وفي سياق الضغط على الاحتلال، هددت حركة الجهاد الإسلامي بتصعيد عسكري ضد إسرائيل في حال وفاة أبو هواش واستمرار المماطلة في الإفراج عنه.

وصرح المتحدث باسم الحركة، للصحافيين في غزة بأن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن قضية الأسير أبو هواش». وبحسب مصادر فلسطينية، عقد اجتماع أمس بين قيادات سياسية وعسكرية في حركتي حماس والجهاد الإسلامي للبحث في تطورات قضية الأسير أبو هواش وزملائه في سجون إسرائيل وتنسيق الموقف في التعامل معها. وحذر الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، حسن عبدربه، من تراجع خطير للوضع الصحي لأبو هواش وتزايد احتمالات تعرضه لموت مفاجئ. وقال عبد ربه إن حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، والأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية وفاته بشكل مفاجئ.