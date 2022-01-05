أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية دعم أقسام الحجر الصحي بالمطارات والموانئ والمعابر البرية بـ 47 جهازا (ID NOW COVID-19) للكشف عن فيروس كورونا وتركيب 14 بوابة حرارية بالمطارات خلال 2021، لتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالفيروس للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الجائحة.



وقال د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في بيان امس إن أجهزة الكشف عن كورونا تم توفيرها بـ 12 محافظة شملت القاهرة ـ أسوان ـ الأقصر ـ السويس ـ بورسعيد ـ دمياط ـ الإسكندرية ـ البحر الأحمر ـ جنوب سيناء ـ مطروح ـ أسيوط ـ سوهاج.



وأضاف أنه تم تركيب 9 بوابات حرارية بمطار القاهرة و4 أخرى بمطار شرم الشيخ، وبوابة حرارية بمطار مطروح، لقياس درجة الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.



وأوضح أنه تم تدعيم القوى البشرية بأقسام الحجر الصحي في المطارات بـ 99 طبيبا ومراقبا صحيا وفني معمل وممرضا بناء على توجيهات د.خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان برفع القدرات الأساسية بأقسام الحجر الصحي بالمطارات، مشيرا إلى فحص 63 ألفا و655 من المترددين على عيادات الحجر الصحي وتحويل 1511 الى المستشفيات الحكومية.



وتابع أنه تم تنفيذ 8 دورات تدريبية لرفع القدرات الأساسية للفرق الطبية العاملين بالحجر الصحي بمحافظات القاهرة وبورسعيد وأسيوط والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان بإجمالي 197 متدربا من الفرق الطبية، مشيرا إلى تطبيق خطة الحجر الصحي بمنافذ الدخول على الوفود والبعثات المشاركة في المؤتمرات والمناسبات القومية والدولية والأحداث الرياضية المنعقدة بجمهورية مصر العربية.