نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن تصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري، تتسبب في الإصابة ببكتريا «إيكولاي».



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتريا الإيكولاي، مشددة على جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة للخارج بما فيها محصول البصل الأخضر، ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.



كما أكدت الوزارة أنها لم تتلق أي ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أي دولة من دول العالم، نتيجة لوجود أي ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب متبقيات مبيدات خلال الفترة الماضية نهائيا، حيث تخضع جميع المحاصيل المصرية المصدرة للخارج للفحوصات الدقيقة من قبل الحجر الزراعي من خلال سحب عينات منها، وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالميا وخلوها من أي ملوثات، مؤكدة أن صادرات مصر من البصل الأخضر بلغت نحو 43 ألف طن عام 2021، تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة حول العالم.