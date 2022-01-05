القاهرة ـ خديجة حمودة



نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري المصري عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر ديسمبر الماضي، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني، ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.



ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى عدد من المشروعات التنموية القومية العملاقة، وحرصت على مشاركة عدد من طلاب الجامعات الافتتاحات التي تمت خلال شهر ديسمبر بصعيد مصر (أسبوع الصعيد)، لزيادة الوعي لدى الشباب الجامعي بحجم ما يتم من إنجازات على أرض الواقع.



كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارات لطلبة الجامعات المصرية لعدد من الوحدات العسكرية، بالإضافة إلى زيارة معرض السلاح للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021) في نسخته الثانية، وكذا تنفيذ زيارة لطلاب جامعة بني سويف إلى مصابي العمليات الحربية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، تقديرا لما قدموه من تضحيات.



على الجانب الآخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية السابعة والعشرين بجامعة مدينة السادات، تضمنت إلقاء محاضرات عن كيفية مواجهة الفكر المتطرف ـ الوعي التكنولوجي والرقمي ـ دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن، بالإضافة إلى تنظيم الندوة السادسة عن الثقافة الرقمية في عصر كورونا والميتافيرس ـ كيفية مواجهة الفكر المتطرف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وفي نهاية الندوة، تم تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية.