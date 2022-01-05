شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د.خالد عبدالغفار امس، احتفالية تسليم 3 أقمار صناعية تعليمية، لمعامل كليات علوم جامعة حلوان، وهندسة جامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بفرع شيراتون القاهرة، لتكون نواة لمعامل ابتكار الفضاء في 32 كلية هندسة وعلوم في مختلف جامعات مصر، وذلك بتمويل مشترك من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية.



وقال عبدالغفار إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار البرنامج المشترك بين الوكالة والجامعات، بشأن توطين تكنولوجيا الفضاء في الجامعات المختلفة، وكذلك ضمن أهداف واستراتيجية خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدا ضرورة متابعة العمل في تنفيذ المشروعات التابعة للوكالة، والتعاون مع الجهات المختلفة وتنفيذ الاتفاقيات العلمية المبرمة في هذا الشأن.



وأضاف أن تصنيع الأقمار يتم بالاشتراك بين الفريق البحثي بوكالة الفضاء المصرية والجامعة المشتركة، مشددا على أن مكونات الأقمار الصناعية مصرية 100%، وأن الهدف من هذه التجربة توطين تكنولوجيا صناعة الفضاء في الجامعات الحكومية والخاصة، ورفع مستوى الوعي لدي الطلاب تجاه تكنولوجيا الفضاء.



وأوضح أن برنامج الفضاء المصري الذي وضعته الدولة يهدف إلى بناء القدرات البشرية والعلمية، والمساعدة في تطوير البنية التحتية والتطوير الصناعي، وبناء أنظمة المهام الفضائية، واستكشاف الفضاء الخارجي، والتعاون مع وكالات الفضاء الأجنبية.



وأكد أهمية التعاون مع الجهات الخارجية ذات الخبرة المتميزة في مجال الفضاء، وعقد اتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية بهدف تكوين قاعدة أكاديمية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف برنامج الفضاء الوطني، واستكمال قاعدة بيانات الباحثين والمتخصصين في مجالات الفضاء المختلفة.