قدم عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي اقتراحا بعمل حديقة عامة متنفس لأهالي منطقة حطين ولكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وغيرهم.



وقال الرندي انه بعد اكتمال الخدمات حيث أصبحت منطقة جنوب السرة من المناطق النموذجية ونظرا لزيادة الكثافة السكانية وبعد بدء عمل بعض الدوائر الحكومية تحتاج المنطقة إلى زيادة الخدمات والمناطق الخضراء من الحدائق حتى تكون متنفسا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأهالي والأطفال ورئة يتنفس منها أهالي حطين الهواء النقي وخاصة أن هناك مساحات ترابية غير مستغلة وحتى لا يساء استخدامها.



لذا أقترح إنشاء حديقة عامة لتكون رئة ومتنفسا لأهالي منطقة حطين ولكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم في قطعة 2.