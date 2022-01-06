قال عضو اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ونائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م.فيصل صادق إن اللجنة بحثت آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بوقف المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة مؤقتا اعتبارا من يوم الأحد المقبل حتى 28 فبراير.



وأضاف صادق في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع اللجنة أمس في قصر السيف برئاسة نائب رئيس اللجنة المدير العام للبلدية م.أحمد المنفوحي أنه سيتم يوم الأحد المقبل إغلاق قاعات الحفلات في الفنادق وصالات الحفلات في المناطق السكنية وخيام الأعراس وصالات العزاء المغلقة في المقابر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الأخير.

ولفت إلى وجود اتصالات وتعاون بين الفرق الميدانية للجهات الحكومية التابعة للجنة مع مسؤولي الفنادق وصالات الأفراح وخيام الأعراس بشأن الالتزام بتطبيق القرار المذكور، مبينا أن الفرق الميدانية للجهات الحكومية المعنية التابعة للجنة كثفت خلال الأيام القليلة الماضية حملاتها التفتيشية على كل المجمعات والمحلات التجارية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاشتراطات الصحية.



ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة ارتداء الكمام وتعقيم اليدين والتقيد بالعدد داخل المحلات والمطاعم والمجمعات المغلقة حتى نقلل أعداد الإصابات بفيروس كورونا خصوصا أن حالات الإصابات بهذا الفيروس بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بازدياد بشكل ملحوظ نتيجة انتشار متحور «أوميكرون» في دول العالم، معربا عن الأمل في أن يلتزم الجميع بالاشتراطات الصحية حتى تمر الأيام المقبلة على خير وبأقل عدد ممكن من الإصابات بالفيروس.