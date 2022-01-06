بداح العنزي

أقرت البلدية تخصيص ٧ مواقع من الأراضي الحكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات خاصة في أربع محافظات (حولي، الفروانية، الأحمدي، الجهراء).



وأوضح كتاب مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي انه تم رفع تقرير مفصل للمجلس البلدي بخصوص طلب وزارة الصحة اعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لها لبناء مستشفيات اهلية وتم سحبها او الغاء تخصيصها.



وتم عرض الموضوع على المجلس البلدي في جلسته رقم (042021د4) المنعقدة بتاريخ 572021 والذي رأى احالة الموضوع للجهاز الفني وذلك لمخاطبة وزارة الصحة لتوضيح وتحديد المواقع عدد 12 مع استعمالاتها وذلك حسب ما جاء بكتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي رقم (م ب/16/3/5-929) المؤرخ في 2772021.



وتمت مخاطبة وزارة الصحة للإفادة بتحديد وتوضيح المواقع المطلوب اعادة تخصيصها لبناء مستشفيات اهلية والتي قد سبق ان قد خصصت وتم سحبها.



وأفادت وزارة الصحة بالتأكيد على إعادة تخصيص المواقع التي تم سحبها.



وتمت اعادة مخاطبة وزارة الصحة مع بيان المواقع الخمسة التي يتعذر تخصيصها فنيا، والمواقع السبعة التي يمكن السير باستكمال اجراءاتها حاليا.



وأفادت وزارة الصحة برغبتها في اعادة تخصيص الـ 7 مواقع.



نفيدكم باستعمالات القطع التي يقع ضمنها مواقع المستشفيات:



٭ محافظة حولي - منطقة غرب مشرف (مبارك العبدالله) قطعة 7 - منطقة استعمالات حكومية.



٭ محافظة الفروانية - منطقة جليب الشيوخ - منطقة ذات استعمال استثماري.



٭ محافظة الاحمدي - المنقف قطعة 54 الجزء الجنوبي - منطقة ذات استعمال استثماري.



٭ محافظة الاحمدي - الفنطاس قطعة 23 - منطقة ذات استعمال استثماري.



٭ محافظة الاحمدي - المهبولة قطعة 7 - منطقة ذات اسـتعمال استثماري.



٭ محافظة الجهراء - منطقة شمال غرب الجهراء - منطقة ذات استعمال استثماري.



٭ محافظة الجهراء - قطعة 92 - منطقة ذات استعمال استثماري.



مطابقة الطلب للنظم والقوانين: مطابق.



حيث أوضحت ردود ادارات البلدية المختصة: لجنة تخصيص الأراضي: تم عرض الموضوع باجتماعها والذي قد اوصت فيه بالموافقة على اعادة تخصيص 8 مواقع من الـ 11 موقعا.



شريطة:



٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل تسليم المواقع.



٭ تقديم دراسة مرورية لكل موقع قبل التسليم.



٭ التنسيق مع وزارة المالية (إدارة املاك الدولة) قبل التسليم.



٭ الالتزام بنظام البناء الخاص بالمستشفيات الخاصة (جدول 10) من القرار الوـزاري رقم 206 لسنة 2009 بشــأن تـــنظيم أعمال البناء.



حيث أفادت بأن المواقع موضوع الدراسة لا تتعارض مع مشاريع حالية وضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل تسليم المواقع لبيان ما إذا كانت المواقع تتعارض مع مواقع او مسارات قائمة او مقترحة مع ضرورة تقديم دراسة مرورية لبيان المداخل والمخارج ومواقف السيارات.



ووافقت ادارة الطرق على المواقع المطلوب اعادة تخصيصها ولكن شريطة الآتي:



٭ بخصوص مواقع محافظة حولي: توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة المشروع داخل حدود الموقع وفق نظام البناء وتقديم مخططات معمارية لها لاحقا لدراستها واعتمادها وفق النظم المتبعة.



الالتزام بتقديم دراسة مرورية لمواقع المستشفيات قبل التسليم.



٭ بخصوص مواقع محافظة الفروانية: التنسيق مع وزارات الخدمات، والالتزام بنظام بناء المستشفيات الخاصة، علما أنه يوجد شارع تخديمي يخدم مواقف سيارات للمستشفى ولكن في حالة حاجة المشروع لزيادة في عدد السيارات يتوجب توفير هذه السيارات داخل حدود المستشفى.



٭ بخصوص مواقع محافظة الأحمدي: ضرورة ربط المداخل والمخارج على شوارع الخدمة المحيطة بمواقع المستشفيات وأن يتم توفير مواقف سيارات حسب نظام البناء الخاص بالمستشفيات.



٭ بخصوص مواقع محافظة الجهراء: ان يتم ربط المداخل والمخارج لمواقع المستشفيات على شوارع الخدمة المحيطة وتوفير مواقف سيارات حسب نظام البناء الخاص بالمستشفيات.



الرأي الفني: الموافقة على تخصيص 7 مواقع من الأراضي الحكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات خاصة:



شريطة الآتي:



٭ إلغاء اي قرارات مجلس بلدي سابقة صادرة بشأن المواقع.



٭ التنسيق مع وزارات الخدمات قبل تسليم المواقع.



٭ تقديم دراسة مرورية لكل موقع قبل التسليم.



٭ إبرام عقد مع وزارة المالية (إدارة املاك الدولة).



٭ الالتزام بنظام البناء الخاص بالمستشفيات الخاصة.