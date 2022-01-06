قال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ مشروع القرية التراثية نهاية العام 2016.



وقال م.المنفوحي في رده على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن مشروع القرية التراثية.



نفيدكم بالتالي: وفقا لملحق عقد الاستثمار المبرم في 31/12/2014 كان يفترض ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بتاريخ 31/12/2016 ولكن وفقا لكتاب وزارة المالية في 23/3/2017 فقد تمت موافقتها على تمديد فترة التنفيذ الى تاريخ 31/12/2017.



وأوضح ان اسباب تعطل تنفيذ المشروع هو بطء الشركة المستثمرة في تنفيذ الأعمال الموقعية بما لا يتوافق مع برنامج الأعمال الزمني للمشروع الى ان وصل الى حد توقف الاعمال الموقعية في كافة قطاعات المشروع وقد تمت افادة وزارة المالية بهذا الشأن في 19/9/2017.

وحول إذا تم فسخ عقد مشروع القرية التراثية، اشار الى انه ورد كتاب وزارة المالية في 7/4/2019 والمتضمن افادتهم بفسخ عقد المشروع، كما تمت موافاتنا بنسخة من قرار الإخلاء الإداري رقم 4 لسنة 2019.



وحول استعمال موقع المشروع حسب المخطط الهيكلي الثالث والمخطط الهيكلي الرابع للدولة، اشار المنفوحي الى انه استعمال موقع المشروع فإنه وفقا لقرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق/م.ب/ت5/ 4/ 2003) المتخذ بتاريخ 29/9/2003 والذي يقضي بالموافقة على الاستعمال المحدد للموقع هو قرية تراثية.