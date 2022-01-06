مفرح الشمري



ما يميز المعدة والمذيعة أميرة نجم انها تبحث دائما عن الأفكار الجديدة لتقديمها في برامجها سواء كانت اذاعية او تلفزيونية، فبعد النجاح الذي حققته في برنامجها «عن بعد» الذي عرض طوال شهر رمضان على شاشة تلفزيون الكويت وتحديدا (قناة خلك بالبيت) واستضافت فيه نخبة من نجوم الفن والطرب والرياضة والاعلام بالإضافة الى نجاح برنامجها «هذي منطقتي» الذي عرض على منصة تلفزيون الكويت الإلكترونية التابعة لقطاع الإعلام الجديد، تطل الليلة اميرة في برنامجها الجديد «أول مرة» الذي سيبث عبر شاشة القناة الاولى بتلفزيون الكويت والتي ستستضيف فيه نخبة من الفنانين مثل الفنانة اسمهان توفيق والفنان عبدالرحمن العقل والفنان طارق العلي والفنان جمال الردهان وآخرين.



ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يطل فيها هؤلاء الفنانون على شاشة تلفزيون الكويت، ولكنها «أول مرة» يتيحون المجال للمذيعة اميرة نجم وفريق عملها بالتجول في أروقة حياتهم، حتى يتعرف المشاهد عن قرب وعن ردة افعالهم لأحداث حدثت «اول مرة» سواء كانت فنية او اجتماعية او حتى شخصية.



«أول مرة» فكرته جميلة وجديدة سنشاهدها الليلة على شاشة تلفزيون الكويت في ظل التطور الملموس من خلال مايبثه من برامج جميلة خفيفة تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وضيف حلقته الاولى التي تبث الليلة الساعة 8 م الفنان القدير جمال الردهان الذي كشف لأسرة البرنامج العديد من الاسرار للمرة الاولى يتحدث عنها في برنامج تلفزيوني.



وفي هذا الصدد أكت المذيعة اميرة نجم أنها سعيدة لخوض هذه التجربة مع فريق عمل مميز بمعنى الكلمة اظهر البرنامج بصورة جميلة حققت من خلاله طموحها الاعلامي حسب قولها متمنية كل التوفيق والنجاح في هذه التجربة خصوصا وانه سيعرض على شاشة القناة الاولى.



يذكر ان فريق العمل يتكون من المخرج أحمد الحداد والمخرج المنفذ سالم مبارك ومساعد مخرج اسراء زيد ومن اعداد اميرة نجم وشيماء صغير وتقديم اميرة نجم.