أثارت كلبة في الولايات المتحدة الإعجاب بإرشادها الشرطة الثلاثاء إلى موقع حادث مروري تعرض له صاحبها وكان يعاني فيه انخفاضا في درجة حرارة الجسم.

ووقفت تينسلي، وهي كلبة من نوع الراعي الألماني تبلغ عاما واحدا، على طريق سريع يربط نيو هامبشر بفيرمونت في شمال شرق الولايات المتحدة مساء الاثنين، مما دفع سائقي السيارات إلى الاتصال بالسلطات الأمنية.

وعندما رصدت الشرطة الكلبة وحاولت الإمساك بها، ركضت تينسلي وجعلت عناصر الأمن يلحقون بها إلى فيرمونت، حيث كانت شاحنة صغيرة مصابة بأضرار بالغة بفعل اصطدامها بحاجز الامان على الطريق.



وتسبب الاصطدام بقذف شخصين إلى خارج السيارة، كانا يعانيان انخفاض حرارة الجسم، أحدهما صاحب الكلبة.

وكتبت شرطة نيو هامبشر على فيسبوك «اتضح بسرعة أن تينسلي قادت (الشرطة) إلى مكان الحادث وإلى الجرحى».



وقال الشرطي دانييل بالداسار لمحطة WCVB المحلية إن العناصر «أدركوا أن الكلبة كانت تحاول أن تريهم شيئا لأنها استمرت في المراوغة لكنها لم تهرب تماما».