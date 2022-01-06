تستعد السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميلانيا ترامب لطرح «مجموعة رأس الدولة» في مزاد علني تتضمن قبعة ولوحة فنية مائية ومنتجا رقميا بتكنولوجيا «ان اف تي»، وفق ما أعلن مكتبها الثلاثاء، مشيرا إلى أن العملة المشفرة سولانا ستكون وحدها مقبولة للمزايدة.



وأوضح موقع زوجة دونالد ترامب الالكتروني أن الأغراض المادية والرقمية الثلاثة ستطرح للبيع من 11 إلى 25 يناير، عبر الإنترنت فقط، بسعر يبدأ من 250 ألف دولار، أي نحو 1416 سولانا.



ووفق بيان أصدره مكتب ميلانيا، تخلد هذه المجموعة ذكرى «الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع زوجته بريجيت لإدارة ترامب في البيت الأبيض بواشنطن في أبريل 2018».



واعتمرت ميلانيا خلال زيارة الزوجين الرئاسيين الفرنسيين لواشنطن القبعة المعروضة للبيع في المزاد، وكان صممها لها مصمم الأزياء الخاص بها الفرنسي الأميركي إيرفي بيار.

وجاء في البيان أن «قبعة إيرفي بيار البيضاء ذات الحواف العريضة والمصممة للزيارة الفرنسية الرسمية، وضعتها ووقعتها السيدة ترامب».