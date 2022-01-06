رغم ولادتهما في كاليفورنيا بفارق 15 دقيقة فقط، سيتعين على شقيقين توأمين الاحتفال بعيد ميلادهما مع فارق سنة لأن أحدهما رأى النور رسميا في العام 2021، والآخر في العام 2022.



فقد ولد ألفريدو أنطونيو تروخيو عند الساعة 11:45 مساء 31 ديسمبر، وبعد ربع ساعة أي عند الثانية عشرة منتصف الليل، انضمت إليه أخته أيلين يولاندا تروخيو.



ووفق تقديرات مركز ناتيفيداد الطبي في ساليناس حيث ولد التوأمان، فإن احتمال أن يولد شقيقان توأمان في عامين مختلفين هو واحد على مليونين. وعلقت والدة الطفلين فاطمة مادريغال قائلة «يبدو الأمر جنونيا لي فهما توأمان لكن مع تواريخ ميلاد مختلفة».