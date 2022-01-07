البداح: «ذوي الإعاقة» تصرف المستحقات التعليمية لأصحاب دور الحضانة مقابل تقديم الخدمة



بشرى شعبان



أعلن مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة بالوكالة م.أنور الأنصاري عن التوصل لاتفاق مع أصحاب دور الحضانة الخاصة بذوي الإعاقة الذين نفذوا اعتصاما في الهيئة أمس احتجاجا على تأخير صرف المستحقات المالية التعليمية لهم، مؤكدا صرف مستحقاتهم خلال اسبوع.



وقال الأنصاري في تصريح صحافي: سيتم النظر خلال الأسبوع الجاري في قضية الصرف وخصم المستحقات من عدمه مع المراقب المالي، وفي حال استمرار قرار الخصم سيتم بحث تطبيق المقترح بخفض نسبة الخصم إلى 10% فقط من القيمة الإجمالية، مضيفا ان المقترح الذي سيعرض على المراقب المالي تضمن كذلك حلا لمشكلة المستحقات بأن يكون الخصم مستمرا على شكل دفعات لمدة عام.



ولفت الى ان الاستمارات المالية لدور الحضانة الخاصة موجودة حاليا لدى المراقب المالي وسيتم مناقشة مطالب أصحاب الحضانات وحلها.



بدوره، أكد المتحدث الرسمي للهيئة مدير ادارة الشؤون القانونية مبارك البداح ان الخصم من المستحقات المالية مستمر نظرا لان الهيئة مرتبطة بجهات رقابية، وهناك حرص على عدم التعدي على المال العام، مؤكدا ان انه سيتم صرف الأموال المستحقة فقط لأصحاب دور الحضانة.



وبين البداح ان الخصم يأتي بسبب عدم تقديم الخدمة من قبل أصحاب دور الحضانة خلال فترة الاغلاق والتي تقارب فصلين دراسيين، مشددا على ان الهيئة تصرف المستحقات مقابل خدمات تعليمية للمستفيدين، والهيئة جهة تنفيذية لقرارات مجلس الوزراء ومؤتمنة على المال العام.



من جهته، قال ممثل تجمع أصحاب دور الحضانات فايز الشمري ان الهيئة لم تصرف المستحقات منذ يونيو الماضي رغم تنفيذ اكثر من 7 آلاف جلسة علاجية لـ 1500 طفل مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى ان المراقب المالي في الهيئة يرفض صرف المستحقات المسجلة للحضانات قبل «كورونا»، ما أدى إلى تسرب الموظفين من الحضانات والتوجه لإغلاق المنشآت لعدم توافر السيولة المالية.



وأشار الشمري إلى أن الحضانات عليها التزامات مالية وأجور عمالية وإخلاء للمنشآت ورغم ذلك لم تودع المستحقات المالية وسيخصم منها 30%، كما ان 30 حضانة أغلقت منها 10 حتى الآن لعدم وجود دعم مادي.



وكشف ان العاملين في الحضانات هددوا بترك أعمالهم في فبراير المقبل لعدم وجود التزام في صرف المستحقات، مبينا ان المطلوب من الهيئة مليون دينار تقريبا لكل الحضانات.