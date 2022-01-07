الناطق باسم الحكومة: "طوارئ كورونا" رفعت إلى مجلس الوزراء عددا من التوصيات تمهيدا للنظر فيها باجتماعه المقبل

"طوارئ كورونا" تناقش الدول المحظورة والتقصي الوبائي لمعرفة بؤر الانتشار والتباعد في الأماكن المغلقة وزيادة الإقبال على تلقي "التنشيطية" وتكثيف الرقابة على المجمعات والمطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات

هل كل أعضاء الحكومة وكبار القياديين في "أمانة الوزراء" أجروا مسحة كورونا قبل الاجتماع الاستثنائي أمس؟

مجلس الوزراء : مسحات للوزراء والنواب قبيل أي اجتماع أو جلسة وتوقعات بعودة الاجتماعات عن بعد

مصادر لـ " الأنباء": لا تعليمات من مجلس الوزراء لديوان الخدمة بتخفيض الدوام أو تجميد البصمة.. والتشدد في الالتزام بالكمام والتباعد وعدم استخدام أدوات الغير وتلقي "التنشيطية"







مريم بندق



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن ان مجلس الوزراء لم يعقد أمس اجتماعه الاستثنائي الذي كان مقررا بسبب إصابة وزير الصحة د.خالد السعيد بـ «كورونا»، وفضل المجلس تأجيل الاجتماع حتى يتسنى للوزراء إجراء المسحة للتأكد من عدم إصابتهم. وقالت المصادر ان المجلس سيحسم عددا من التوصيات المرفوعة إليه من «طوارئ كورونا» في اجتماعه المقبل سواء عقد بشكل اعتيادي في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف او عبر الاتصال المرئي. وردا على سؤال حول موعد اجتماع المجلس المقبل، قالت المصادر: هناك توقعات بعقده قبيل الموعد الاعتيادي أو يعقد في موعده الإثنين المقبل. هذا، وقد أدت إصابة وزير الصحة بعد حضوره اجتماع المجلس الاثنين الماضي وجلستي مجلس الامة الثلاثاء والأربعاء، إلى التعجيل بإجراء مسحات لجميع الوزراء والنواب. وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة



لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يصدر تعليمات إلى ديوان الخدمة المدنية بتخفيض الدوام إلى 60% أو تجميد بصمة الحضور والانصراف. وشددت المصادر على الالتزام بالاحترازات الصحية من لبس الكمام والتباعد في الأماكن المغلقة وعدم استخدام أدوات الغير والحرص على تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة وتوفير المطهرات. وبشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بسبب استقالة الحكومة والقاضي بوقف التعيين في الوظائف الاشرافية والقيادية، ردت المصادر قائلة: قريبا جدا. يذكر ان لجنة طوارئ كورونا عقدت اجتماعا امس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وبحضور وزراء الخارجية والبلدية والتجارة ومشاركة وزير الصحة عبر (الاتصال المرئي) ورفعت اللجنة الى مجلس الوزراء عددا من التوصيات تمهيدا للنظر فيها باجتماعه المقبل.

د. خالد السعيد

إصابة وزير الصحة د. خالد السعيد بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة وزير الصحة د.خالد السعيد بفيروس كورونا، وذلك بعد إيجابية المسحة التي أجريت بشكل روتيني صباح اليوم الخميس.

هذا ويطبق د.السعيد بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، وممارسة مهامة عن بعد، متمنيين له وللجميع السلامة وموفور الصحة والعافية.

"طوارئ كورونا" تناقش الدول المحظورة والتقصي الوبائي لمعرفة بؤر الانتشار والتباعد في الأماكن المغلقة وزيادة الإقبال على تلقي "التنشيطية" وتكثيف الرقابة على المجمعات والمطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات

الانفتاح الموسع وزيادة الأعراس والمناسبات قبل إيقافها 9 الجاري أديا إلى زيادة الإصابات مع توقعات بزيادة مضاعفة خلال الأيام القليلة المقبلة

نطمئن الجميع بأن خماسية الوقاية من "أوميكرون" تتمثل في الالتزام بالكمام و التباعد في الأماكن المغلقة وتطهير اليدين وعدم السفر وتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، ان لجنة طوارئ كورونا تطلع في اجتماعها الذي يعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم على تقارير مرفوعة من وزراء الخارجية و البلدية والصحة والداخلية حول أسباب الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بڤيروس كورونا، وهل هي حالات داخل البلاد أم لمواطنين قادمين من الخارج؟

وتنظر اللجنة في تصنيف الأعداد المعلن عن إصابتها بفيروس كورونا، وهل هذه الإصابات تحمل ڤيروس دلتا أم المتحور أوميكرون؟

وتابعت المصادر : تنظر اللجنة أيضا في أسباب ارتفاع الإصابات، وهل هي ناتجة عن الإصابة بڤيروس أوميكرون السريع الانتشار وعدم الالتزام بالكمام والتباعد و تطهير اليدين باستمرار خصوصا في الأماكن المغلقة، ام ان ارتفاع الاصابات ناتج عن التجمعات ومنها على سبيل المثال التجمعات التي اعقبت الدعوات إلى الأعراس التي زادت بشكل كبير خلال الايام التي أعقبت قرار مجلس الوزراء بإيقاف المناسبات الاجتماعية اعتبارا من الأحد المقبل .

وردا على سؤال حول عدم السماح بدخول المقيمين مباشرة من 9 دول أفريقية محظورة ومدى الحاجة إلى زيادة هذه الدول المحظورة، ردت المصادر قائلة : بالنسبة للدول الأفريقية انخفضت حالات الاصابات لديها ربما يصدر قرار عكس ذلك.

واستدركت المصادر: ربما يصدر قرار بحظر دول أخرى غير أفريقية، لكن حتى اللحظة لا نستطيع التأكيد لأن الاوضاع متغيرة بشكل سريع.

وزادت قائلة : إن الاجراء الأهم الآن زيادة إقبال المواطنين والمقيمين على تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة في ظل توقعاتنا بزيادة أعداد الإصابات بشكل مضاعف خلال الأيام القليلة المقبلة، مع التأكيد على ان المتحور أوميكرون أخف في أعراضه من دلتا.



وطمأنت المصادر المواطنين والمقيمين بأن خماسية الوقاية من الإصابة بالمتحور أوميكرون تستند إلى الالتزام بالكمام والتباعد في الأماكن المغلقة وتطهير اليدين باستمرار وتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة، وعدم السفر في الوقت الراهن، مشيرة إلى ان الصعود السريع في إصابات أوميكرون يستتبعه انخفاض سريع.

وشددت المصادر على ان الخطوة الأخرى المطلوبة الآن تكثيف الرقابة على المجمعات والمطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات أولا بأول، لتلافي أي زيادات والحفاظ على المنظومة الصحية.





الحاجة إلى عقد الاجتماعات عن بُعد تعود بقوة حفاظاً على صحة الجميع

هل كل أعضاء الحكومة وكبار القياديين في "أمانة الوزراء" أجروا مسحة كورونا قبل الاجتماع الاستثنائي اليوم؟

إعلان إصابة وزير الصحة د . خالد السعيد بڤيروس كورونا يفتح الباب على مصراعيه لتساؤل يفرض نفسه: هل كل أعضاء الحكومة وكبار القياديين في أمانة الوزراء وأعضاء الحرس المتواجدين في القاعة المغلقة أجروا مسحة كورونا قبل الاجتماع الاستثنائي اليوم؟



وزادت المصادر قائلة: إن الحاجة إلى عقد اجتماعات مجلس الوزراء عن بُعد تعود بقوة حفاظا على صحة الجميع .

مجلس الوزراء : مسحات للوزراء والنواب قبيل أي اجتماع أو جلسة وتوقعات بعودة الاجتماعات عن بعد

‏قرر مجلس الوزراء اجراء مسحات للوزراء والنواب قبيل أي اجتماع لمجلس الوزراء او عقد جلسة لمجلس الأمة.

وردا على سؤال حول عقد جلسات مجلس الوزراء عن بُعد، اجابت المصادر: سيتقرر ذلك لاحقا.

وعلمت "الأنباء" انه سيتم عمل مسحات لكل الوزراء والنواب احترازيا حتى في حالة لا قدر الله وجود اصابة لا تتوسع دائرة المصابين المخالطين.

مصادر لـ " الأنباء": لا تعليمات من مجلس الوزراء لديوان الخدمة بتخفيض الدوام أو تجميد البصمة.. والتشدد في الالتزام بالكمام والتباعد وعدم استخدام أدوات الغير وتلقي "التنشيطية"



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" ان مجلس الوزراء لم يصدر تعليمات إلى ديوان الخدمة المدنية بتخفيض الدوام إلى 60% او تجميد بصمة الحضور والانصراف .

وشددت المصادر على الالتزام بالاحترازات الصحية من لبس الكمام والتباعد في الأماكن المغلقة، وعدم استخدام أدوات الغير، والحرص على تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة، وتوفير المطهرات.

الناطق باسم الحكومة: "طوارئ كورونا" رفعت إلى مجلس الوزراء عددا من التوصيات تمهيدا للنظر فيها باجتماعه المقبل

قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم إن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا رفعت إلى مجلس الوزراء اليوم الخميس عددا من التوصيات تمهيدا للنظر فيها باجتماعه المقبل.



وأوضح المزرم أن اجتماع اللجنة عقد اليوم في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بحضور جميع الوزراء أعضاء اللجنة إضافة إلى مشاركة وزير الصحة الدكتور خالد السعيد عن طريق تقنية (الاتصال المرئي).

وأفاد بأن اللجنة اطلعت على عدة تقارير ميدانية ومنها المقدمة من السلطات الصحية بشأن الانتشار الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) محليا حيث لوحظ ارتفاع سريع في أعداد الإصابات المسجلة أخيرا.



وأضاف أن اللجنة تدارست التقارير الميدانية بشأن الحالة الصحية في المستشفيات وتطبيق الاشتراطات في مختلف الأماكن كما استمعت إلى شرح من قياديي وزارتي التربية والتعليم العالي.



وذكر المزرم أن اللجنة رفعت توصيات عدة إلى مجلس الوزراء بناء على التقارير المقدمة إليها على أن يتم النظر فيها أثناء الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.