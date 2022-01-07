أسامة أبوالسعود



شكلت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت هيئة مكتبها الجديد حيث تمت تزكية: عباس فاضل عوض رئيسا لمجلس الإدارة، وعلي محمد العجمي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وأحمد ربيع العنزي أمينا للسر، سعد الحميدي الهاجري أمين السر المساعد، ومحمد يوسف الفارس أمينا للصندوق، ومحمد مشعان العتيبي ـ عضوا، سالم ناصر العجمي ـ عضوا، سالم علي السبيعي ـ عضوا، وحمد أحمد الخضري ـ عضوا، ومحمد سيد القلاف ـ عضوا، ناصر نواف الفضلي ـ عضوا، عبدالله سالم العصفور ـ عضوا، وعادل حمود العازمي ـ عضوا، جدعان عبدالله المطيري ـ عضوا، محمد سليمان المذن ـ عضوا.

وبهذه المناسبة، قال امين سر النقابة أحمد العنزي ان نتائج انتخابات نقابة العاملين بشركة نفط الكويت رسالة واضحة وصريحة من عمال الشركة انفسهم، مبينا ان الملفات العالقة التي تصب من مصلحة العمل والعمال كثيرة ونتوقع تعاون ادارة شركة نفط الكويت على انهائها.

ودعا العنزي إلى الابتعاد عن التأزيم والتوقف الفوري عن تعطيل مصالح الموظفين، مشددا على وعي الجمعية العمومية والتي اختارت مجلس الادارة الجديد وستظل بإذن الله داعمة لجميع خطوات النقابة رغم محاولات بعض الاطراف التدخل في ارادة العمال وتوجيهها لمصالحهم الخاصة.



وذكر ان النقابة هي المدافع الاول عن حقوق العمال بكل اطيافهم وستظل على عهدها الذي عرفه الجميع مدافعا صلبا وقويا عن حقوق ومكتسبات جميع العاملين في الشركة.