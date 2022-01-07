عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» ان زيادة وعلاوات منتسبي وزارة الدفاع للضباط وضباط الصف والأفراد سيتم صرفها بأثر رجعي من ابريل الماضي مع رواتب شهر يناير الحالي. وأشارت مصادر ذات صلة في تصريحات خاصة



لـ «الأنباء» الى ان زيادات العلاوات التي سيتم صرفها هي على سبيل المثال وليس الحصر بدل الخطر وقدره 150 دينارا للعموم ضباطا وضباط صف وأفرادا، وبدل سلاح 90 دينارا للضباط و50 دينارا لضباط الصف والأفراد وأيضا علاوات وزيادات للبدلات الاخرى. وذكرت المصادر ان هناك زيادات «خاصة» حسب التخصص العلمي وسنوات الخدمة دون النظر لرتبة الضباط وضباط الصف والأفراد.