وافقت صحيفة «مايل أون صنداي» البريطانية الواسعة الانتشار على دفع التعويضات المفروضة عليها بموجب الحكم الصادر في دعوى انتهاك خصوصية ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، من دون اللجوء إلى الطعن مجددا بالقرار، بحسب ما تضمنته وثيقة قضائية نشرت الأربعاء. ووافقت المجموعة الناشرة للصحيفة على دفع مبلغ جنيه إسترليني واحد عطلا وضررا للممثلة الأميركية السابقة عن سوء استخدام المعلومات الخاصة، بالإضافة إلى مبلغ لا يزال سريا عن انتهاك حقوق المؤلف. ووصف ناطق باسم ماركل هذا المبلغ بأنه «كبير»، مشيرا إلى أنه سيقدم إلى جمعيات. وأوضحت وثيقة قضائية اطلع عليها الصحافيون من مجموعة «أسوشييتد نيوزبيبرز ليميتد» (ايه ان ال) الناشرة للصحيفة أن المبلغ الذي تضاف إليه نفقات الدعوى البالغة نحو 300 ألف جنيه (360 ألف يورو) يجب أن يسدد قبل السابع من يناير الجاري. وأشارت «بي بي سي» إلى أن هذه الوثيقة تؤكد رسميا أن الشركة الناشرة التي أعلنت سابقا أنها تعتزم تمييز الحكم أمام المحكمة العليا قبلت بخسارتها.