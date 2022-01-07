أثار مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية لغطا هذا الأسبوع بعد أن اقترح السماح بتغطية علاج الصلع ضمن التأمين الصحي العام إذ هلل بعض الناخبين لهذا الاقتراح بينما انتقد آخرون برنامجه الشعبوي.



قدم لي جاي ميونج حامل راية الحزب الديموقراطي هذا التعهد قائلا إن قرابة عشرة ملايين فرد يعانون من تساقط الشعر غير أن كثيرين منهم يلجأون لشراء أدوية من الخارج أو لتناول أدوية البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج.



وأثار الاقتراح ردودا عاصفة من جانب البعض وتداول كثيرون مقطع فيديو زائفا مدته 15 ثانية على هيئة إعلان تجاري عن تساقط الشعر يبدو فيه لي وهو يخاطب الناخبين قائلا إنه أفضل مرشح «لشعركم».