أوقفت امرأة في جنوب إسبانيا الأربعاء بتهمة خطف طفليها لمنع زوجها السابق من تطعيمهما ضد كوفيد-19، وفق مصادر متطابقة.



وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، إن هذه المرأة البالغة 46 عاما ملاحقة بتهمة «سلب قصر» بعد دعوى مرفوعة في 16 ديسمبر من طليقها المقيم قرب إشبيلية بمنطقة الأندلس.



وأشار الرجل المذكور إلى أنه فقد الاتصال بطفليه البالغين 12 و14 عاما منذ مطلع نوفمبر، واتهم زوجته السابقة بخطفهما لمنعه من تطعيمهما ضد كوفيد.



وبعد عمليات بحث مكثفة، سلمت الأربعينية نفسها للقضاء صباح الأربعاء في إشبيلية، بصحبة «طفليها»، وفق مصدر قضائي.



وأخطر القاضي المكلف القضية سريعا الحرس المدني بسبب وجود «مذكرة بحث»، فما كان من هذه الهيئة إلا أن «أبلغت الوالد».