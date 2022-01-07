فرضت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية الخميس غرامات مالية بقيمة 210 ملايين يورو (237 مليون دولار) على كل من شركتي غوغل وفيسبوك بسبب «رفض ملفات تعريف الارتباط».



وذكرت اللجنة في بيان ان الغرامة على غوغل بلغت 150 مليون يورو (169 مليون دولار) فيما بلغت 60 مليون يورو (68 مليون دولار) على فيسبوك.



وأوضحت ان غوغل وفيسبوك تقدمان زرا يسمح للمستخدم بقبول ملفات تعريف الارتباط على الفور ولا توفران حلا مكافئا (زر أو غيره) يمكن مستخدم الإنترنت من رفض إيداع ملفات تعريف الارتباط بسهولة بل هناك عدة نقرات مطلوبة لرفض جميع ملفات تعريف الارتباط مقابل نقرة واحدة لقبولها.



وبينت اللجنة أن هذه العملية «تؤثر على حرية الموافقة» اذ يتوقع المستخدم أن يكون قادرا على الرجوع والرفض بسهولة وهذا يشكل انتهاكا للمادة 82 من قانون حماية البيانات الفرنسي.