أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على لسان رئيس فريق رصد وحماية الطيور بالجمعية محمد شاه عن تنظيم احتفالية «اليوم العالمي لعد الطيور» السبت 15 الجاري مشاركة منها في الأجندة العالمية لهذه الفعالية التي تحرص مئات المنظمات والجهات على المشاركة بها سنويا بما يتناسب مع أنسب أوقات الرصد لديها.



وقال شاه إن الجمعية أعدت برنامجا حافلا لرصد الطيور في الكويت، معلنا أن تنظيم الفعالية التي تنطلق ظهر السبت المقبل بشاطئ الصليبخات كوقت مناسب لرصد العديد من الأنواع، مؤكدا ان الموقع يتواءم مع عمليات العد كونه من الأماكن ذات الحساسية البيئية وموئلا مناسبا لجذب أعداد كبيرة من الطيور، الأمر الذي يساعد في عدها، داعيا هواة ومحبي الطيور والتصوير الفوتوغرافي والجمهور للمشاركة في الاحتفالية التي دعت إليها الجمعية العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والمجاميع التطوعية للمشاركة فيها.



وأضاف ان الاحتفالية رمزية تحمل رسالة كويتية للعالم بأن الطيور المهاجرة والمستوطنة محمية ومصونة في البلاد بجهود جهات ومنظمات وفرق ونشطاء بيئيين، مشيرا إلى أن المراقبة السنوية للطيور تسهم في ملاحظة اختفاء أنواع معينة ورصد أنواع أخرى جديدة مع إمكانية تحديد الزيادة والنقصان في أسراب الطيور من عام لآخر الأمر الذي يساعد في إعداد تقارير عملية حول التغيرات في نمط الهجرة والعد البيئي الإحصائي ومدى أثر استغلال الأراضي على الطيور، مشيرا الى أن نتائج عملية الرصد سيتم تسجيلها باسم الكويت بمنظمة «بيرد لايف العالمية» في تقريرها السنوي.



وذكر ان الجمعية الكويتية لحماية البيئة حريصة كل الحرص على اتباع المشاركين للاشتراطات الصحية خلال الفعالية كونها تقام في موقع مفتوح خارج الأسوار.