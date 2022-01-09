وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس جاء كالتالي:



تعتمد الكويت على محطات التقطير لتوفير المياه، ولما كان التقطير يتم عن طريق البحر، في ظل وجود منفذ مائي واحد ولا يوجد أي منفذ مائي آخر في حالة حدوث أي طارئ بيئي أو كيميائي على الخليج العربي.



وقال النائب د.بدر الملا في سؤاله الموجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس:



يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:



1- كم تبلغ السعة التخزينية للمياه في حالة الطوارئ داخل الكويت؟



2- ما مقدار المدة الزمنية لاستهلاك المياه المخزنة في حالة حدوث أي طارئ يمنع التقطير من البحر؟



3- هل لدى الوزارة النية لزيادة السعة التخزينية للمياه تفاديا لأي طارئ؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجي بيان أسباب ذلك.



4- هل هناك أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمت مع دول الجوار لتوفير الربط المائي؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.



5- ما خطط الطوارئ المتعلقة بالمياه، وهل لدى الوزارة دراسات بذلك؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك