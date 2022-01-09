تقدم النائب يوسف الغريب عن تقدمه باقتراح برغبة لإنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المحلية.

ونص الاقتراح على ما يلي: يواجه المزارع الكويتي مشاكل عدة تؤدي إلى هضم حقوقهم عند بيع منتجاتهم بأسعار رخيصة ويتم شراؤها من التجار وبيعها بأضعاف مضاعفة على المستهلك، كما أن المزارعين يعملون على توفير الأمن الغذائي الوفير والذي يغطي الحاجة ويزيد، إلا أنهم لا يلاقون الدعم في المقابل من الجهات المختصة، ونطالب بالاهتمام بتسويق المنتج الوطني والدعم الزراعي،



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المحلية.



من جانب آخر طالب النائب يوسف الغريب الجهات المختصة بسرعة معاينة ومعالجة الأضرار التي لحقت بالعديد من مناطق الكويت ومنها منطقة سلوى جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، وذلك كي لا تتكرر تلك الأخطاء مستقبلا.

وبين الغريب، في تصريح صحافي، ان هناك طرقات ومنازل وممتلكات تعرضت للتلف جراء عدم استيعاب شبكة الأمطار لكمية الأمطار التي شهدتها البلاد منذ فجر الأحد، لافتا الى ان البلاد شهدت العديد من موجات الأمطار المشابهة لكن دون تحرك واضح من الجهات ذات الصلة.



وتمنى سرعة الانتهاء من فتح الطرق المغلقة واعادة تشغيلها ومراقبتها دوريا في حال عمت البلاد مثل هذه الأمطار، لافتا الى ضرورة توفير جميع الآليات المتاحة للمساعدة.