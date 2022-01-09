سامح عبدالحفيظ



تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صباح اليوم اجتماعا لاستكمال مناقشة الاقتراحين بقانون في شأن تعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية. مصدر من اللجنة قال



لـ «الأنباء» إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إلغاء القانون الخاص بتنظيم التأمين بالإضافة الى استكمال مناقشة مشروع قانون الصكوك الحكومية. وأضاف المصدر أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة قضية الاستعانة بمستشارين خارجيين للجنة.



من جهة ثانية تعقد اللجنة التعليمية بعد غد اجتماعا مع وزارتي التربية والصحة لمناقشة قضية الدراسة في التعليم العام والخاص خلال الفصل الثاني، بالإضافة إلى موضوع التوجيه.



مصدر من اللجنة قال لـ «الأنباء»، إن «التعليمية» ستستمر بدورها في متابعة قضية التعليم العالي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه جميع مؤسسات الدولة التعليمية.