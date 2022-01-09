قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا برغبة بإنشاء عدة جسور مشاة في محافظة الجهراء حسب الحاجة إليها، خصوصا ما بين مجمع وارة التجاري وجمعية الجهراء التعاونية. ونص الاقتراح على ما يلي:



تعد محافظة الجهراء من أكثر المحافظات كثافة بالسكان ونظرا لكثرة مرتادي المجمعات التجارية الموجودة في هذه المحافظة من أجل التسوق وبخاصة مجمع وارة التجاري، وحفاظا على أرواح المتسوقين من الحوادث المرورية.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه: إنشاء جسور مشاة عدة في هذه المحافظة حسب الحاجة إليها، خصوصا ما بين مجمع وارة التجاري وجمعية الجهراء التعاونية.