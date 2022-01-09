317 مليون دينار قيمة أكبر مناقصة فازت بها «بورتلاند».. و38.7 مليوناً العقود خارج الكويت

«نفط الكويت» الأكثر طرحاً للمناقصات في 2021.. منحت 23 مناقصة بـ 437.5 مليون دينار



شريف حمدي



مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها تدريجيا خلال عام 2021، وارتفاع أسعار النفط الكويتي لمستويات هي الأعلى منذ عام 2014، شهدت قيمة المناقصات التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة والتابعة لها خلال عام 2021 قفزة لافتة، إذ ارتفعت قيمة العقود بنهاية العام بنسبة 38%، وذلك مقارنة مع عام 2020، إذ تقدر قيمة العقود في 2021 بنحو 1.24 مليار دينار، فيما بلغت في العام الذي سبقه 900 مليون دينار، وفيما يلي أبرز النتائج التي تظهرها إحصائية أعدتها «الأنباء» حول مناقصات العام الماضي:



٭ فازت 15 شركة كويتية مدرجة وتابعة لها بالعقود البالغ عددها 64 عقدا، مقارنة مع 16 شركة فازت بـ 60 عقدا في العام قبل الماضي.



٭ فترة الربع الأول كانت الأفضل بعقود قيمتها 622 مليون دينار بنسبة 50% تقريبا من الإجمالي، تلتها فترة الربع الأخير بقيمة 293 مليون دينار تشكل نحو 23.5%، ثم فترة الربع الثالث بعقود قيمتها 217 مليون دينار تشكل نحو 17.4%، فيما كان الربع الثاني الأقل من حيث القيمة بـ 113 مليون دينار بنسبة 9.1%.



٭ حظيت شركة «بورتلاند» بأكبر صفقة من حيث القيمة خلال عام 2021، وكانت بقيمة 317 مليون دينار وهي مناقصة مطروحة من الشركة الكويتية للتموين، إذ فازت الشركة بعقد لوجستي مطلع العام الفائت بقيمة 317 مليون دينار يمثل نحو 25.4% من إجمالي القيمة، وكان العقد مع الشركة الكويتية للتموين بشأن توريد حديد تسليح مدعوم للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي.



٭ تصدرت المجموعة المشتركة الشركات الفائزة بعقود خلال عام 2021، وذلك بترسية 13 عقدا بقيمة اجمالية 263.1 مليون دينار تشكل 21.1% من القيمة الإجمالية.



٭ في المرتبة الثانية جاءت «الرابطة» بـ 7 مناقصات بقيمة إجمالية 240.5 مليون دينار تشكل 19.3% من إجمالي قيمة العقود.



٭ ثالثا، حلت «السفن» بـ 14 عقدا بقيمة 155.6 مليون دينار، تشكل 12.4% من الإجمالي.



٭ رابعا، جاءت «المعامل» بـ 6 عقود بقيمة 180.1 مليون دينار تشكل 14.4% من الإجمالي.



٭ على مستوى الجهات المحلية الأكثر طرحا للمناقصات، جاءت شركة نفط الكويت بالصدارة للعام الثاني على التوالي، حيث طرحت 23 مناقصة فازت بها الشركات المدرجة بالبورصة والتابعة لها بقيمة 437.5 مليون دينار تشكل 35.1% من القيمة الإجمالية، وذلك مقارنة مع طرح 12 مناقصة قيمتهما 345 مليون دينار العام الماضي.



٭ تلتها بالمرتبة الثانية وزارة الأشغال، وذلك من خلال طرح 3 مناقصات بقيمة 97 مليون دينار تشكل نحو 7.8% من الإجمالي.



٭ بلغت قيمة المناقصات الخارجية التي فازت بها الشركات الكويتية خلال العام الماضي 38.7 مليون دينار تشكل 3.1% من الإجمالي.



٭ وأظهرت الإحصائية أن المشاريع اللوجستية جاءت في الصدارة من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة 9 عقود نحو 566.3 مليون دينار تشكل نحو 45.5% من الإجمالي.



٭ حلت في المرتبة الثانية المناقصات النفطية، حيث بلغت قيمة 17 عقدا نحو 409 ملايين دينار تشكل 32.8% من القيمة الإجمالية.



٭ ثالثا، حلت المناقصات الإنشائية بـ 9 عقود قيمتها 179.5 مليون دينار تشكل 14.4% من إجمالي القيمة.



٭ تلتها المناقصات الخدمية بالمرتبة الرابعة، بقيمة 78 مليون دينار تشكل 6.3% من القيمة.



٭ خامسا، حلت المناقصات الصحية، إذ بلغت قيمة عقد واحد 7.5 ملايين دينار تمثل نسبة 0.6% من الإجمالي.



٭ سادسا، جاءت المناقصات الكهربائية، بعقد واحد ايضا قيمته 4.5 ملايين دينار تشكل 0.4% من المناقصات التي فازت بها الشركات المدرجة والتابعة لها خلال عام 2021.