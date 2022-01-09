الأنصاري: 600 ألف دينار رواتب العمالة.. و300 ألف إيرادات شهرية



باهي أحمد



قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمصابغ، جمال الأنصاري، لـ «الأنباء»، إن عدد المصابغ في الكويت يصل إلى 2500 مصبغة بفروعها، فيما يصل عدد الرخص التجارية لها إلى ما يقارب 1000 رخصة.



وذكر الأنصاري أن مبيعات المصابغ شهدت تراجعا يتراوح بين 20 و 30% خلال العام الماضي مقارنة بمبيعاتها ما قبل الجائحة وذلك قياسا إلى نتائج أعمال القطاع في 2019.



وأضاف الأنصاري أن 2021 شهد اغلاق ما يقارب 300 مصبغة، بعضها أغلق بشكل نهائي، والأخرى علقت أعمالها بشكل مؤقت لحين عودة الأمور إلى طبيعتها، خاصة أن هناك أزمة في العمالة بهذا القطاع.



وذكر أن القطاع يعمل به ما يقارب 20 ألف عامل، وهناك ما يقارب 3 آلاف عامل غادروا منذ بدء جائحة كورونا ولم يتمكنوا من دخول البلاد بسبب متطلبات التصريح الجديد والفيزا الجديدة، ما اضطر ملاك بعض المصابغ لاستبدال العمالة المغادرة والتي لم تعد إلى العمل حتى الآن بعمالة أخرى برواتب أعلى، ما رفع تكاليف التشغيل بصورة ملحوظة في ذلك القطاع.



ولفت الى أن رواتب عمال قطاع المصابغ في الكويت تصل إلى ما يقارب 600 ألف دينار سنويا، كما أن متوسط دخل المصبغة الشهري يتراوح بين 1500 و 2000 دينار، ومتوسط دخل كل المصابغ الموجودة في الكويت يصل إلى 300 ألف دينار شهريا أي أنها وصلت إلى ما يقارب 3.6 ملايين دينار في 2021.