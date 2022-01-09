أحمد مغربي



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن ناقلات النفط ستدعم السوق بـ 400 ألف اسطوانة غاز جديدة بتكلفة تصل إلى 19 مليون دولار.



وفي هذا الصدد، ذكرت المصادر أن لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وبالنيابة عن شركة ناقلات النفط، فضت أظرف المناقصة الخاصة بتوريد 400 ألف اسطوانة غاز مسال مصنوعة من الحديد والصلب بسعة 12 كغم مع صمام لفرعي تعبئة الغاز المسال في الشعيبة وأم العيش.



ولفتت المصادر إلى أن المنافسة في تلك المناقصة كانت بين 6 شركات مختلفة فيما انحصرت بالنهاية بين شركتين فقط، الأولى تايلندية بعطاء قيمته 19.22 مليون دولار، وأخرى عمانية بعطاء قيمته 18.8 مليون دولار.