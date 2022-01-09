ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن بورصة الكويت حققت خلال العام الماضي خامس أفضل أداء بين عدد من الأسواق المالية المنتقاة التي يغطيها «الشال»، حيث بلغت مكاسبه 27%، فيما جاء في الصدارة سوق أبوظبي بمكاسب 68.2%، ثم ثانيا السوق السعودي بارتفاعه 29.8%، وثالثا مؤشر «كاك 40» الفرنسي بـ 28.9%، ورابعا سوق دبي المالي بـ 28.2%.



وأشار التقرير إلى أن حصيلة أداء عام 2021 كانت إيجابية كما أسلفنا، متوقعا استمرار أسواق العينة في مسارها الإيجابي في شهر يناير من العام الحالي 2022، وأن يظل التفوق لأسواق إقليم الخليج.

وحتى المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها أسواق العالم أن بدأ التشدد النقدي مبكرا، من غير المتوقع تحققها في الشهر الأول من السنة، تلك الاحتمالات ترتفع مع مرور الزمن لذلك من المستحسن مراقبة تطورات المؤشرات المحفزة لها مثل التطور في معدلات التضخم، والإشارة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.