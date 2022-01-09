بيروت - بولين فاضل



تتواجد الفنانة هيفاء وهبي حاليا في باريس لتصوير مشروعها السينمائي الجديد «من فوق برج إيفل» كاسم مبدئي للعمل الذي تبدأ به خريطتها الفنية لعام 2022، ولكن ما حقيقة شائعة زواجها شخصية خليجية أثناء وجودها في مصر، والتي ترددت عبر وسائل «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية؟، وبعد انتشار تلك الشائعة، قالت هيفاء: ان هذه الشائعة «مسخرة» وكلاما سخيفا، و«مفبرك».



مشيرة الى انها تصور حاليا مشاهدها ضمن فيلمها السينمائي الجديد مع المخرج أحمد خالد موسى في أول تعاون فني يجمعهما، وأول تجربة إنتاجية له في المجال السينمائي، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر ومحمد سلام وينتمي لأفلام الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول عملية سرقة في باريس.