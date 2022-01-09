قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن استخدام الحوثيين لمواقع مدنية سيحول ميناءي الحديدة والصليف في اليمن إلى أهداف عسكرية مشروعة للتحالف.



وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون السعودي الرسمي أمس «نحن لا نريد استهداف الموانئ.. ونريد التوصل إلى حل سياسي شامل لكن عندما يستخدم الحوثيون مواقع مدنية.. فهم يسقطون الحصانة الدولية.. وبذلك يكون (ميناءي الحديدة والصليف) هدفا عسكريا مشروعا.»



وأوضح أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدا أن السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة من قبل هذه الميليشيات كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني، عارضا مجموعة من الأدلة تشمل صورا ومقاطع فيديو.



وبين أن الميليشيات الحوثية انتهكت القوانين الدولية بعمليات قرصنة وخطف في المياه الدولية، وكشف أن هذه الميليشيات أطلقت 432 صاروخا باليستيا من الحديدة، بالإضافة إلى 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.



وأوضح أن التحالف سجل 13 انتهاكا على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقا من الحديدة، مشيرا إلى تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر.



في موازاة ذلك، أفاد المالكي بأن ميليشيات الحوثي خططت لخطف سفينة «روابي» التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة في المياه الدولية، مبينا ان السفينة كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى.



وأشار في عرض مصور إلى أن الميليشيات الحوثية هاجمت القاطرة «رابغ 3» جنوب البحر الأحمر، واستهدفت ناقلة النفط السعودية «بقيق» في البحر الأحمر أيضا.



وعرض أسماء المشاركين في عمليات القرصنة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن المدعو «حسن إيرلو» كان يشرف على عمليات القرصنة الحوثية.



إلى ذلك، بين المتحدث باسم التحالف أن السفينة الإيرانية «سافيز» ذات طابع عسكري بغطاء مدني حيث تقوم نقل أسلحة إيران إلى الحديدة، وعرض مجموعة من الصور تظهر الأسلحة التي حاولت إيران تهريبها للحوثيين عبر ميناء الحديدة.



وأضاف أن الحديدة، هو الميناء الرئيسي لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية، عارضا صورا خاصة لتلك الصواريخ في الميناء. كما أشار إلى أنه يتم تجميع الصواريخ الإيرانية في ميناء الحديدة قبل نقلها لمواقع أخرى.



وعرض كذلك مواقع مخازن حوثية لصواريخ إيران الباليستية قرب ميناء الحديدة، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تخزن تلك الصواريخ في أنفاق قبل نقلها إلى صنعاء.



وفي سياق متصل، عرض تحالف دعم الشرعية أدلة على تجنيد الحوثيين للأطفال من اجل تهديد وقرصنة الملاحة الدولية وقدم أدلة أخرى تفضح مهاجمة الميليشيات الحوثية لسفينة تركية كانت تحمل القمح.



وعرض التحالف ايضا منطقة تجارب عسكرية للميليشيات الحوثية قرب ميناء الصليف، لافتا إلى أنها تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من الميناء، مبينا ان الميليشيات تستغل ميناء الصليف عسكريا، مستغلة أيضا المدنيين كدروع بشرية هناك.