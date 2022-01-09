قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، والمشارك في المفاوضات النووية هناك ميخائيل اوليانوف إن المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية شتيفاني ليشتنشتاين أبلغته بأن الوكالة أعادت تركيب كاميرات المراقبة في منشأة (كرج) النووية الايرانية، وسط تقدير موسكو بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران والقوى الكبرى بحلول فبراير المقبل. وأضاف اوليانوف في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع (تويتر) أمس ان تركيب الكاميرات تم في نهاية ديسمبر الماضي بناء على موافقة طهران لتحل محل الكاميرات التي تمت ازالتها من قبل.



واعتبرت الوكالة الذرية ان هذا الاتفاق «يمثل حدثا مهما في انشطتها للتحقق والمراقبة في ايران». وصرح كبير أوليانوف للصحافيين مساء امس الأول بأن جميع المفاوضين في فيينا أقروا بإحراز تقدم في إحياء اتفاق عام 2015 ورفع الحظر عن طهران.



وأضاف أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى النتيجة المتوخاة، موضحا: أنه وفقا لتقييم موسكو يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول فبراير المقبل، فيما صرح كبير المفاوضين الصينيين في فيينا وانغ تشيوان، بشكل مماثل أن المفاوضات تمضي قدما.