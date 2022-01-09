اختار الرئيس الأميركي جو بايدن الجنرال مايكل كوريلا لقيادة العمليات الأميركية في الشرق الأوسط، كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون).



وإذا اقر مجلس الشيوخ تعيينه، سيتولى الجنرال المظلي قيادة القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) خلفا للجنرال في مشاة البحرية (المارينز) كينيث ماكنزي. وتشرف «سنتكوم» على العمليات العسكرية في العراق وسورية وأفغانستان واليمن.



وتفيد السيرة الذاتية الرسمية للجنرال كوريلا (55 عاما) بأنه يتولى حاليا قيادة الفيلق الثامن عشر المحمول جوا الذي يضم في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية، الجزء الأكبر من قوات التدخل البرية للولايات المتحدة.



وكوريلا خريج أكاديمية ويست بوينت العسكرية وقاتل خصوصا في كوسوفو وأفغانستان والعراق، حيث أصيب بجروح خطيرة بالرصاص خلال هجوم في الموصل في 2005.



كما تولى مسؤوليات في هيئة الأركان العامة للجيش الأميركي وقاد فرقة المظلات 82 المرموقة والمعروفة بمشاركتها في عمليات الإنزال في النورماندي في عام 1944.



والجيش الأميركي منظم في خمس قيادات جغرافية مثل: «افريكوم» في افريقيا، و«يوكوم» لأوروبا، وكذلك ينظم الجيش حسب الاختصاصات مثل: القيادة الاستراتيجية (ستراتكوم) المسؤولة عن التسلح النووي للبلاد أو «سبيسكوم» المسؤولة عن الفضاء.