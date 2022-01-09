أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة أن العراق تسلم من الجانب السوري 50 عنصرا من مسلحي تنظيم «داعش» يحملون الجنسية العراقية وتم اعتقالهم على الأراضي السورية في وقت سابق.



وقالت الخلية في بيان أمس ان «العراق تسلم 50 متهما عراقيا ينتمون إلى عناصر عصابات داعش من الذين ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقا».



وأضاف أن «عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات العراقية المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة بمحافظة نينوى شمالي العراق، حيث تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».



يذكر أن العراق سبق وأن تسلم من الجانب السوري عدة دفعات من عناصر «داعش» من الجنسية العراقية الذين تم اعتقالهم على الأراضي السورية.



وأعلن العراق في 9 ديسمبر 2017 طرد عناصر التنظيم المتطرف وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سورية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق العراق وسورية.