قتل وأصيب عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار وقع أثناء مرور مركبتهم العسكرية عند مخفر جولتيبي الحدودي بمدينة تل أبيض شمال شرقي سورية.



وأكدت وسائل اعلام تركية مقتل ثلاثة جنود على الأقل في العربة العسكرية، مشيرة إلى أن قوات الجيش التركي وصلت سريعا إلى المكان وطوقته.



وقالت صحيفة «صباح» التركية، إن فرقا طبية تركية نقلت الجنود إلى مستشفى أقجة قلعة الحكومي في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد.



وأضافت أن عددا كبيرا من القوات الأمنية أرسل إلى المنطقة التي وقع فيها الانفجار، وبدأت القوات الأمنية عملية للقبض على من وصفتهم بـ «الإرهابيين».



وأوضحت قناة «TRHABER» التركية، أن الانفجار وقع أثناء مرور عربة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية «نبع السلام» في سورية، المحاذية لولاية شانلي أورفة.



وأشارت إلى أن شدة الانفجار جعلت سكان منطقة «أقجة قلعة» التركية يشعرون به.