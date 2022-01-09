أرجئ مزاد علني على مفتاح لزنزانة في جنوب أفريقيا سجن فيها خصوصا نلسون مانديلا، رمز الكفاح ضد نظام الفصل العنصري الذي أصبح بعدها أول رئيس أسود في البلاد، إلى موعد غير محدد، وفق ما أعلنت دار المزادات الجمعة.



وكان مقررا طرح مفتاح الزنزانة في سجن روبن ايلاند، حيث أمضى مانديلا 18 عاما من سنوات سجنه الـ27 لدى نظام الفصل العنصري، في مزاد تنظمه دار «غيرنيز» في 28 يناير.



وأعلنت الدار عبر موقعها الإلكتروني عن تأجيل المزاد الذي كانت ستطرح فيه أيضا قطع مرتبطة بمانديلا، إلى أجل غير مسمى «بانتظار إجراء تحقيقات» من وكالة الإرث الجنوب أفريقي.



وطلبت الوكالة من دار «غيرنيز» المنظمة للحدث «وقف المزاد» بسبب اعتقادها بوجود «أشياء خرجت من جنوب أفريقيا من دون التراخيص اللازمة»، على ما أعلن رئيس دار المزادات أرلان إتينغر لوكالة فرانس برس عبر الهاتف.



ورحب وزير الفنون والثقافة في جنوب أفريقيا ناثي مثويثوا بقرار تعليق المزاد.



وقال الوزير في بيان إن «المفتاح يرمز إلى التاريخ الأليم لجنوب أفريقيا لكنه يمثل أيضا نصرا للروح البشرية على الشر».