أعلنت السلطات البلجيكية الجمعة، أنها ضبطت 89.5 طنا من الكوكايين في ميناء أنتويرب سنة 2021، في رقم قياسي جديد يعكس ازديادا بنسبة 36% مقارنة بعام 2020.



وتقدر قيمة هذه الكمية، التي تضاعفت في خمس سنوات، بـ 12.76 مليار يورو من قيمة السوق.



وعزا وزير المال فنسنت فان بيتيغيم هذا الازدياد الكبير إلى «تنامي تجارة المخدرات على المستوى الدولي».



لكن الأمر مرده أيضا إلى حملة واسعة لمكافحة المخدرات نفذتها بلجيكا العام الماضي بالاعتماد على فك رموز رسائل مشفرة تبادلها تجار مخدرات عبر شبكة «سكاي اي سي سي» للاتصالات. وباتت بلجيكا المدخل الرئيسي للكوكايين إلى أوروبا، متقدمة على إسبانيا وهولندا. أما البلدان الثلاثة الرئيسية التي تهرب منها هذه المخدرات فهي: بنما والإكوادور وباراغواي. وضبطت السلطات البلجيكية 11.7 طنا من الحشيشة و1.3 طن من الهيروين العام الماضي.