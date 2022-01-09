بلغ إجمالي ثروة الممثلات الخمس الأغنى في السينما الهندية نحو 300 مليون دولار.



وجاءت في قمة قائمة أغنى ممثلات بوليوود النجمة إيشواريا راي بثروة صافية قدرت بنحو 100 مليون دولار وفق ما ذكرت تقارير من مواقع متخصصة في هذا الشأن أمس السبت.



أما المركز الثاني فكان من نصيب النجمة بريانكا تشوبرا بـ 70 مليون دولار ودخل سنوي 10 ملايين دولار، فيما جاءت كارينا كابور بالمركز الثالث بصافي ثروة بلغ 60 مليون دولار.



وجاءت في المركز الرابع النجمة أنوشكا شارما بثروة تم تقديرها بنحو 46 مليون دولار.

بينما احتلت الممثلة ديبيكا بادوكون المرتبة الخامسة في قائمة أغنى ممثلات بوليوود بثروة صافية تقدر بنحو 40 مليون دولار.