حكمت محكمة برلين الجزئية على رجل يبلغ من العمر 42 عاما بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل العمد.



ورأى قضاة المحكمة أنه قد ثبت أن المعلم قتل في سبتمبر 2020 فني تركيب أجهزة كهربائية يبلغ من العمر 43 عاما «ليحقق تجربة كانت تراود خياله عن أكل لحوم البشر». ورتب الرجلان لقاء عبر أحد مواقع المواعدة في مسكن المعلم بحي برلين-بانكوف.

وبعد مقتل الرجل، قام الجاني بتقطيع الجسد ووضع الأعضاء في مواقع مختلفة في برلين. وقد خلفت هذه القضية ردود فعل واسعة في ألمانيا. فبعد اختفاء الضحية لفترة، تم العثور على أجزاء من عظامه.

ورأت النيابة العامة في القضية جريمة متكاملة الأركان، بحيث قام الجاني باستدراج الضحية وقتله، لتحقيق رغبته في أكل لحوم البشر.