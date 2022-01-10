أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير أن الجمعية ستظل داعمة لكل جهد إنساني تماشيا مع النهج الثابت لسياسة الكويت الإنسانية.

وأشاد الساير في كلمته أمس الأحد بمناسبة الذكرى الـ 56 لإشهار الجمعية في العاشر من يناير عام 1966 بدور وجهود كل من أسهم في دعم العمل التطوعي من أجل إبراز دور الكويت الإنساني وحرصها على المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى خدمة الإنسانية والفئات المحرومة وضحايا الكوارث الطبيعية.

وقال إن الجمعية دأبت على تعزيز العمل في مختلف المحافل والأنشطة الدولية إذ اتسع نطاق عملها منذ نشأتها لتصل مساعداتها الإنسانية إلى أكثر من 104 دول ومنظمات في شتى أنحاء العالم.