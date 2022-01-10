مجلس الوزراء يعود إلى الاجتماعات عن بُعد ونداءات بتجنب الأماكن المزدحمة والتيقظ لأعراض المتحور والعزل في غرفة خاصة لحماية المخالطين وأخذ الجرعة الثالثة وتلقي غير المطعّمين اللقاح والتزام الجميع بالكمام

مصادر تحذّر: القرارات المفاجئة والإغلاق وتقليل ساعات العمل ستؤدي إلى التكدس وتضاعف أعداد المصابين

«التواصل الحكومي»: الإصابات الجديدة ارتفعت من 300 إلى 3000 ودخول المستشفيات من 15 إلى 120 خلال 10 أيام مع ثبات نسبي لحالات العناية



مريم بندق



بالرغم من سلبية نتائج فحوصات الوزراء وكبار القياديين في الأمانة العامة بمجلس الوزراء، فإنه تحوطا من أي تداعيات صحية أو مخالطة بالنظر إلى سرعة انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى، ارتأى مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن بُعد.

وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن القرارات الحاسمة المنتظر اتخاذها من مجلس الوزراء تهدف الى حماية الجميع من الإصابة بالعدوى وأنه لا مناص من التعايش مع أوميكرون مع التباعد.

وكشفت عن أنه من المنتظر النظر في استثناء أصحاب الظروف الصحية والأمراض المزمنة من الموظفين وطلبة المدارس من الحضور مع تقيد المواطنين والمقيمين بـ 9 سلوكيات تقي من الإصابات التي تشهد ارتفاعات غير مسبوقة استوجبت دخول المستشفيات.

وأعربت المصادر عن قناعتها بأهمية اتخاذ احتياطات وقرارات حاسمة حفاظا على الصحة العامة والمنظومة الصحية، ومن الاحتياطات عودة الاجتماعات عن بعد وتجنب الأماكن المزدحمة والتباعد في أماكن التجمعات والتيقظ لأعراض المتحور والتقيد بمدة الحجر الصحي والعزل في غرفة وحمام خاص لحماية المخالطين وأخذ الجرعة الثالثة وتلقي غير المطعمين اللقاح والتزام الجميع بالكمام واقتصار السفر على الضرورة منعا لجلب المتحورات والتيقظ في حالة اي أعراض تنفسية فيجب مراجعة الطبيب وتجنب التواجد في محيط الأسرة أو العمل.

هذا، ونشر مركز التواصل الحكومي ان الإصابات الجديدة ارتفعت من 300 إلى 3000 بالتزامن مع زيادة حالات دخول المستشفيات من 15 إلى 120 خلال 10 أيام مع ثبات نسبي لحالات العناية التي مازالت في حدود إمكانيات المنظومة الصحية.

وحذرت مصادر أخرى من القرارات المفاجئة أو الإغلاق أو تقليل ساعات العمل، مشيرة الى ان هذه العوامل تؤدي إلى التكدس وتاليا تضاعف أعداد المصابين، مؤكدة انه لا صحة لظهور متحور جديد باسم «دلتاكرون».

اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي اليوم عن بُعد وقرارات حاسمة بعد الارتفاع الملحوظ في منحنى إصابات "كورونا" ودخول الأجنحة وثبات نسبي في نسب دخول العناية المركزة خلال الشهر الجاري

يعقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية اليوم الاثنين عن بُعد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



ويحسم المجلس في هذه الجلسة بعض التوصيات المرفوعة له من لجنة طوارئ كورونا التي تبلورت في اجتماعاتها المتتالية والمستمرة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" ان التوصيات المرفوعة تهدف الى تخفيف التجمعات في الأماكن المغلقة وحماية الأطفال وطلبة المدارس، بعد أن سجلت وزارة الصحة ارتفاعا ملحوظا في منحنى الإصابات الجديدة وارتفاعا ملحوظا ايضا في منحنى دخول الاجنحة، ولله الحمد جاء الارتفاع في منحنى الدخول في العناية المركزة ثابتا وان كان شهد ارتفاعا في بعض ايام الشهر الجاري.