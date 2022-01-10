علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصـــــادر مطلعــة، أن جهات حكومية شددت علــى موظفيها بمراجعة وتحديث بياناتهم بنهاية العام المنصرم، لما يترتب عليها من اعتماد تقييم أدائهم واعتماد كشوف مكافأة الأعمال الممتازة، ورفع المستوى الوظيفي والترقيات.



وتفصيليا، مع انتهاء 2021 طلبت بعض الجهات من موظفيها مراجعة وتحديث كافة البيانات الخاصة بهم من خلال التنسيق مع المختصين في الشؤون الإدارية وتزويدهم بشكل رسمي بكافة التعديلات المطلوبة خلال النصف الأول من الشهر الجاري.



وشـــددت الجهـــات على البيانات الخاصة بالحضور والانصراف، وكذلك إشعارات الغياب ومذكرات البصمة، والتأكد من تسليم جميع الإجازات المرضية الممنوحة للموظفين حسب الإجراءات المتبعة، وتقديم جميع طلبات التعديل الخاصة بالإجازات ومعالجة أيام الغياب المعتمدة خلال الفترة، إلى جانب التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمسمى الوظيفي والتدرج ومركز العمل المسجل عليه الموظف.