حرصا على تفعيل دوره في المشاركات المجتمعية، كجزء من برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، شارك بنك الكويت الدولي (KIB) في فعاليات الشهر الثاني من مهرجان Food Buzz للمشروعات والشركات المحلية للأطعمة والمشروبات، والتي أقيمت في نهاية الشهر الماضي في مجمع العاصمة الجديد، وقد جاء ذلك ضمن إطار رعايته المقدمة للمهرجان ككل ودعم جميع أنشطته المختلفة والممتدة حتى نهاية فبراير من العام الحالي.

وخلال تلك المشاركة، خصص البنك، كما في الفعالية الأولى للمهرجان Food Buzz، جناحا له يضم مجموعة من الألعاب والمسابقات المسلية ليقدم بها KIB فرصة لزواره للفوز بالعديد من الهدايا، كذلك للاشتراك في السحب النهائي على الجائزة الكبرى، وذلك بشرط حضور جميع فعاليات المهرجان وختم كارت تذكرة الحضور في كل دورة من الدورات الأربع التي يتألف منها هذا الموسم.

وقالت مروة معرفي من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB: «يأتي حرصنا على التواجد شخصيا في مثل هذه الأنشطة من واقع إيمانا بأن دورنا المجتمعي لا يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل يتضمن أيضا توطيد الروابط الاجتماعية بيننا وبين المجتمع، مما يتماشى مع شعارنا المؤسسي وهو أن نكون (بنكا للحياة)».

وأشارت معرفي إلى رعاية KIB المتواصلة لمهرجان Food Buzz، والتي قدمت بهدف دعم المشاريع الريادية الكويتية الصغيرة، وتوفير المنصات والمجالات التسويقية المناسبة والفعالة لها، مسلطة الضوء على دور القطاع الخاص المهم والحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد المحلي.

وأفادت معرفي بأن تشجيع المواهب والطاقات الكويتية تعتبر إحدى الركائز الرئيسية لبرنامج KIB المجتمعي، مؤكدة على سعيه المستمر لتقديم كافة سبل الرعاية لتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، حيث انها تساهم في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.