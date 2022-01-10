مع بداية العام الجديد تقدم لك شركة ACURA الملا، إحدى شركات مجموعة الملا والوكيل الحصري في الكويت لسيارات ACURA فرصة التمتع بالفخامة وراحة البال مع سيارة RDX أول سيارة يابانية فاخرة في العالم ضمن أقوى عروض بداية العام، حيث تقدم لك ACURA الملا سيارة RDX بقسط شهري قيمته 200 دينار، وبدون مقدم وبدون أرباح بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، لتنعم بقيادة الفخامة على الطرقات هذا العام.



تصميم RDX باختصار يعتبر مستقبليا سابقا لعصره، مستوحى من مفهوم دقة أكيورا (Acura Precision Concept) الذي يعكس المستقبل الجريء والمميز لسلسلة سيارات أكيورا، التي تمتاز بوقفتها المنخفضة العريضة التي تعطي الأولوية إلى الدقة في التحكم، بالإضافة إلى توفير إطلالة رياضية وعصرية.



وتمتاز مقصورة RDX بغناها بالتفاصيل المميزة والراقية مما يجعلها رحبة، فخمة ومتطورة.

فمقاعدها الخمسة مغطاة بجلد ميلانو ومتوافر بملمس ناعم ومحبب بالكامل يحافظ على البرودة أو الدفء حسبما هو مطلوب.

وفي كل زاوية، ترتقي الخطوط الخارجية المصقولة والتفاصيل الخالية من العيوب بهذه الكروس أوفر والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى مستوى أعلى.



ومن بين جميع المزايا الداخلية التي تزخر بها RDX، تبرز اثنتان من بين الأرقى وهما المساحة والهدوء، لهذا السبب تم تجهيز كل سيارات RDX بسقف بانورامي، يغمر المقصورة بشكل رائع ومذهل بضوء مريح يمنح الراحة التامة.

أما الزجاج المستخدم فيها فهو عازل للصوت، يلغي الضجيج غير المرغوب فيه، لتنعزل براحتك عن الخارج.



آبل كاربلاي



وتأتي RDX مزودة بنظام آبل كاربلاي، وهو نظام يتيح لك استخدام هاتف Iphone بطريقة أكثر ذكاء، إذ يمكنك من خلاله الحصول على توجيهات وإجراء اتصالاتك، وإرسال وتسلم الرسائل، وكذلك الاستماع إلى الموسيقى بلمسة زر.



كما تم تزويد RDX بشاشة بيانات تعمل باللمس التي تستخدم تقنية الموقع المطلق لكل عملية، فعلى سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على الزاوية اليسرى للشاشة، ستتجاوب الشاشة مع الأمر بدقة في الزاوية اليسرى من مركز العرض، مما يجعلها بديهية وسهلة الاستخدام.



أما الأداء، فهو لا يعني عدد الأحصنة التي ينتجها المحرك فقط، فسيارة RDX تأتي بناقل حركة من 10 سرعات يعتبر الأول من نوعه، وبـ 272 حصانا، كما يعمل محرك السيارة المصنع من الألمنيوم بالكامل بتقنية الحقن المباشر.

كما ينتج عزما بقوة 380 نيوتن-متر عند 1650-4500 دورة بالدقيقة.



ويتوافر في RDX نظام التحكم الفائق للقيادة بكل العجلات (SH-AWD) الذي يمنح قائد المركبة تحكما فائقا في جميع الأحوال الجوية وانعطافا طبيعيا ودقيقا في جميع الظروف، كم خلال دوران الجزء الخارجي للعجلة الخلفية بشكل أسرع من المحور الأمامي عند الانعطاف.



حدة الاصطدام



وتراعي RDX أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرقات، فهي مزودة بنظام تخفيف حدة الاصطدام (CMBS) الذي يساعد في تقليل احتمال التأثير المباشر للاصطدام.

فهذا النظام يستخدم رادار وكاميرا ذات دقة عالية من الأمام للتعرف على المخاطر مثل المركبات أو المشاة وتطبيق نظام الفرامل إذا لزم الأمر، كما أن السيارة مزودة بنظام تحذير أمامي قبل الاصطدام يكشف ويحذر قبل حدوث أي تصادم، وهذا النظام مسموع ومرئي من قبل قائد المركبة.



وتدعو شركة الملا العالمية لتجارة السيارات محبي الرفاهية والسيارات الفخمة إلى زيارة مقر ACURA في الوقت الذي تؤكد فيه الشركة التزامها في تحقيق أعلى مستوى من الخدمة التي تتماشى مع التكنولوجيات المتقدمة لسيارات ACURA.