أعلن بنك بوبيان عن أسماء الرابحين في السحب الأول لحملة بطاقات بوبيان الائتمانية، حيث ربح العميل ضرار جمال الفضالة الجائزة الاولى وهي عبارة عن مليون ميل سفر من الخطوط الجوية الكويتية، وربح العميل عبدالله سليمان الجابر قسيمة شرائية بقيمة 5000 دينار من The Lounge & StepTwo بالإضافة إلى عشرة رابحين بجوائز عبارة عن إقامة ليلتين في إحدى فلل فندق ومنتجع الجميرا بشاطئ المسيلة.

وتمت دعوة الرابح بجائزة المليون ميل لتسلم جائزته بحضور المدير التنفيذي لإدارة البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد ومدير إدارة خدمة العملاء المتميزين في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري.



وقال المطيري: سعداء بالمشاركة في هذه الحملة والتعاون مع بنك بوبيان والذي لا يعد التعاون الأول بين الطرفين، موضحا أن الخطوط الجوية الكويتية حريصة دائما على التعاون ودعم العلاقات المشترك مع القطاع المصرفي بما يصب في تقديم افضل الخدمات والعروض للعملاء وتحفيزهم بشكل مستمر بالسفر على وجهاتنا.

من جانبه، قال الماجد إن الحملة مستمرة ومتواصلة مع العديد من المفاجآت والجوائز الشهرية القيمة والمتنوعة لعملائنا من حاملي بطاقات بوبيان الائتمانية حتى فبراير 2022 من خلال التسجيل في الحملة عبر الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان.