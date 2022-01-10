محمد العثمان: نلتزم بتقديم تجربة مصرفية شاملة لعملائنا.. تلبي جميع احتياجاتهم

نحرص على تنظيم الفعاليات المميزة في إطار إستراتيجيتنا لنكون الأقرب لعملائنا



يحرص بنك الكويت الوطني على عقد الفعاليات المميزة لسحوبات حساب الجوهرة ربع السنوية والحملة الصيفية للفوز بسيارات «Tesla Model 3»، وذلك ضمن مساعي البنك لتقديم تجربة شاملة لعملائه تتضمن مجموعة حصرية من السحوبات والجوائز التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وفي هذا السياق، نظم الوطني فعالية استثنائية بمدينة الكويت لرياضة المحركات يوم السبت 8 يناير والتي شهدت إجراء سحب الجوهرة ربع السنوي المؤجل من تاريخ 28 ديسمبر 2021 وسحب الجوهرة الأسبوعي المؤجل من تاريخ 4 يناير 2022، وكذلك إجراء سحبين ضمن الحملة الصيفية للفوز بسيارة «Tesla Model 3».



وقد حضر الفاعلية عضو مجلس إدارة بنك الكويت الوطني هيثم الخالد، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لشركة «Ooredoo» عبدالعزيز البابطين، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان.



يذكر أن بنك الكويت الوطني كان الراعي الرسمي للنسخة الاولى من بطولة مدينة الكويت لرياضة المحركات، حيث تم تتويج 12 متسابقا في سباق Street، Super Street، GT، Unlimited.



الفائزون بالجوائز



وتم الإعلان عن فوز بلقيس باي أنور بمبلغ 250 ألف دينار في السحب ربع السنوي المؤجل من 28 ديسمبر 2021، وكذلك فوز القاصر حسين محمد حاجيه بجائزة السحب الأسبوعي لحساب الجوهرة بمبلغ 5 آلاف دينار المؤجل من 4 يناير 2022.



كما تم الإعلان عن فوز كل من مبارك فهد نبيه الخرينج وفهد شارك حسن المقصيد بسيارة «Tesla Model 3»، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني وممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.



وقد فاز بسحوبات حساب الجوهرة الأسبوعية خلال شهر ديسمبر: فؤاد عمر النصار، وسوسن عبدالعزيز الرميح، وحوراء عادل عباس، شهدت الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة التي تناسب كافة أفراد العائلة.



كما تم تخصيص أجنحة متعددة عرضت أبرز الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للعائلة الممتازة، كما شارك أيضا عملاء الخدمات المصرفية للأعمال.



وقدمت شاحنات الطعام الوجبات المجانية المتنوعة للزوار بالتعاون مع تطبيق V-Thru كما تم تخصيص جناح خاص للأطفال الذي تضمن العديد من الألعاب الترفيهية، وتم توزيع الجوائز في أجواء احتفالية تضمنت العديد من الفقرات الفنية بحضور الفنان سلمان العماري والفنان بدر نوري ومشاركة فرقة الماص الشعبية.



تجربة مصرفية شاملة



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «نحرص على تقديم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تلبي احتياجات عملائنا وتناسب أنماط حياتهم المتنوعة».



وأضاف العثمان: «استراتيجيتنا في مكافأة عملائنا ترتكز إلى باقة فريدة من السحوبات والجوائز التي تتوافق مع تطلعات عملائنا وتعكس ريادة الوطني في تقديم كل ما هو جديد ومميز».



وأكد على ان حساب الجوهرة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتلك الاستراتيجية الخاصة بمكافأة العملاء، إضافة لكونه إحدى القنوات الادخارية المميزة التي تشجع العملاء على الادخار ضمن استراتيجية الوطني لتحقيق الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار.



فعاليات مميزة



وأشار العثمان إلى حرص الوطني على تنظيم الفعاليات المميزة في إطار استراتيجيته ليكون الأقرب لعملائه والتي تتضمن تعريف العملاء بما تقدمه مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية من خدمات ومنتجات متميزة لكافة شرائح العملاء.



هذا، ويدخل عملاء الجوهرة تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة 5 آلاف دينار أسبوعيا، و125 ألف دينار شهريا، والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنوي، حيث ان كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي.



ويمكن فتح حساب الجوهرة بكل سهولة من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل أو من خلال زيارة أقرب فروع بنك الكويت الوطني. ولمزيد من المعلومات حول حساب الجوهرة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني nbk.com



كذلك أطلق الوطني حملته الصيفية السنوية والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت حيث تمكن العملاء من الفوز بـ 9 سيارات Tesla Model 3 حيث تمكن حاملي بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة الحصول على فرصة دخول السحب والفوز بواحدة من سيارات Tesla عند استخدام البطاقات خلال الحملة كما أتاح البنك للطلاب ممن يقومون بتحويل المكافأة الطلابية إلى بنك الكويت الوطني والتقدم بطلب لإصدار بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع أو بطاقات VISA الوطني الائتمانية للحصول على ثلاث فرص لدخول السحب وربح سيارتي Tesla Model 3.