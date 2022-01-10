حصل بنك الخليج على موافقة بنك الكويت المركزي بتعيين مي بدر العويش في منصب رئيس وحدة التحول الرقمي والابتكار، ويأتي هذا القرار في إطار مساعي بنك الخليج الدؤوبة لترسيخ مكانته الريادية في السوق المحلي كبنك المستقبل، وحرصه على توفير كافة عناصر النجاح لاستراتيجية 2025، والتي يمثل التحول الرقمي عنصرا أساسيا فيها، وكذلك استمرارا لنهجه في تطبيق مبادئ الأمم المتحدة الداعية إلى تمكين المرأة، ضمن برنامج فاعل يطبقه «الخليج» للاستدامة المجتمعية والاقتصادية والبيئية.

وتعد العويش خبيرة في مجال الإستراتيجيات الرقمية، إذ تمتلك خبرات عملية تجاوزت 18 عاما في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات بقطاعي البنوك والتجارة الإلكترونية، مع خبرة عالمية حيث عملت لمدة 10 سنوات في الولايات المتحدة مع شركاء Google في مجال التحول الرقمي.

والعويش حاصلة على درجة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة نورث ويسترن الأميركية في 2016، وبكالوريوس هندسة نظم المعلومات من جامعة ولاية أوريغون في عام 2003، وهي عضو في مجلس إدارة جمعية التحليلات الرقمية الدولية (DAA)، إلى جانب حصولها على شهادة محترف إدارة مشاريع (PMP) من معهد إدارة المشاريع، وشهادة محلل ويب معتمد (CWA)، وهي شهادة مرموقة لا يتجاوز عدد الحاصلين عليها نحو 200 عضو عالميا.