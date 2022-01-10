أسامة أبو السعود



ناشد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف طراد العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التدخل لإنهاء أزمة تأخر رواتب المكلفين وبند مشاريع المساجد العاملين في وزارة الأوقاف منذ أشهر سواء كانوا من البدون أو غيرهم من جنسيات أخرى.



إن الأمل معقود في سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لإنصاف شريحة من أصحاب الدخل الضعيف العاملين على بند أجر مقابل عمل ورفع الظلم الواقع عليهم وصرف رواتبهم التي تأخرت بسبب تعنت المراقب المالي وإهمال وزارة الأوقاف.



وبين أن بند التكليف بدأ في وزارة الأوقاف منذ أكثر من 15 عاما وكانت قضية رواتب العاملين على هذا البند سواء كانوا من إخواننا البدون أو من غيرهم من جنسيات أخرى لم تتوقف بل كانت تصرف بشكل روتيني بالرغم من تعاقب المراقبين الماليين ولم يتم إبداء أي ملاحظة على آلية ولائحة الصرف.



وطالب العنزي جهاز المراقبة المالي بإعطاء مهلة كافية للوزارة لمعالجة جميع الملاحظات على بند التكليف والمشاريع وغيرها من الملاحظات وبسرعة صرف رواتب المكلفين والمشاريع وعدم تأخير مستحقاتهم المالية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها وسط تداعيات فيروس «كورونا».



واعتبر العنزي الإهمال والتخبط والتجاوزات أصبحت سمة من سمات وزارة الأوقاف من خلال ما نراه في وسائل الأعمال والتي أهمل بعض قيادييها وفشلوا في التعامل مع هذه القضية وغيرها من القضايا والمخالفات التي تعطلت فيها مصالح موظفي الوزارة.