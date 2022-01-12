1.9 مليون دينار تكلفة إنشاء المبنى الجديد لوحدة محافظة حولي مكون من 3 أدوار وسرداب

انتقال وحدة الرعاية في «حولي» إلى المبنى الجديد قريباً لتقديم أفضل الخدمات لكبار السن

وحدات الرعاية مستمرة في توزيع مستلزمات المسنين بمنازلهم وإصدار بطاقات أولوية ولوحات المواقف



بشرى شعبان



أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي في وزارة الشؤون أن الوزارة وضمن خطة التنمية تعمل على إنشاء مركز خدمات متكامل للرعاية المتنقلة لكبار في كل محافظة من محافظات الكويت وكشف السبيعي، في تصريح صحافي خلال جولة بمبنى وحدة محافظة حولي الذي تسلمته الوزارة الشهر الماضي، عن تخصيص أرض في منطقة العديلية لإنشاء مبنى خدمات متكامل للمسنين في محافظة العاصمة.



وأشار إلى انتقال وحدات الخدمة المتنقلة الموجودة في المحافظات إلى المباني الجديدة وبالتالي ستنتقل قريبا وحدة حولي إلى المبنى الجديد لتقديم أفضل مستوى من الرعاية لكبار السن، وعن مدى تأثير ارتفاع نسبة الإصابة في تأخير عودة الفرق الطبية المتنقلة، بين السبيعي أن إيقاف الزيارات جاء لمصلحة المسن، لكنه أكد أن الخدمة مستمرة في الوحدات بتوزيع المستلزمات الخاصة بالمسنين في منازلهم وإصدار بطاقات أولوية واللوحات الخاصة بالمواقف، كما أن الفرق جاهزة والأطباء متواجدون والسيارات جاهزة والوزارة بكامل طاقتها جاهزة لتقديم كل الرعاية للمسنين.



وأكد حرص وزارة الشؤون على مراجعة القانون الخاص بكبار السن من أجل تحقيق الهدف من تطوير الخدمات الخاصة بالمسنين ومراجعة الشوائب في بعض المواد فيه، مشيرا إلى تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية للاستفادة من خبراتهم ونعمل مسودات على التعديلات الخاصة بالقانون، وتم عرضها في اللجنة الصحية لمجلس الأمة.



وأوضح أنه ستتم إضافة بعض الميزات الخاصة للمسنين وتعديل التعاريف والبنود الخاصة بالمكلفين بالرعاية.

وأشار إلى قيام وزارة الشؤون بمخاطبة وزارة الداخلية لتفعيل دورهم والتشدد في مخالفة الأشخاص الذين يقومون بالوقوف في أماكن مخصصة لكبار السن، إلى جانب تشديد العقوبة ويعدل في المخالفات الخاصة.



وعن المبنى الجديد لوحدة محافظة حولي، أوضح السبيعي أنه مؤلف من ثلاثة أدوار وسرداب مواقف للسيارات على مساحة 2000 متر مربع، يضم ناديا للمسنين، عيادات طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية.



وأضاف أن تكلفة إنشاء هذا المبنى بلغت مليونا و900 ألف دينار، وهو يقدم كل الخدمات الاجتماعية والنفسية والرياضية والصحية والتأهيلية لكبار السن من المواطنين قاطني محافظة حولي، ويتميز هذا المبنى بسهولة الدخول والخروج والمساحات الواسعة.